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Maç saatleri değişti

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Maç saatleri değişti
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, AKSA liglerinde 28. haftanın programını açıklarken maç saatlerinde değişikliğe gitti.
Yayınlanan programda daha önce 15.30’da oynanan A takım maçları saat 16.00’ya çekildi. A2 liglerinde ise 13.00’te oynanan maçların başlama saati 13.30 olarak düzenlendi. Uzun bir zamandan sonra yeniden oynanmaya başlayacak olan gece maçları ise 20.00’de başlayacak.
 
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