Goller final için

Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda Yenicami ile Mağusa Türk Gücü ve Doğan Türk Birliği ile K.Kaymaklı finalist olmak için mücadele edecekler

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından düzenlenen Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda yarı final rövanş maçları bugün ve yarın oynanacak.

Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda bugün Yenicami, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Mağusa Türk Gücü’nü ağırlayacak.

Çarşamba günü ise K.Kaymaklı 1 -0 kazandığı ilk maçın rövanşında Doğan Türk Birliği’nin konuğu olacak.

Her iki karşılaşmanın 20.00’de başlayacağı rövanş maçları sonunda rakiplerine üstünlük kuracak takımlar adlarını 2021-22 sezonu finaline yazdıracak.

Nicosia Group Kıbrıs Kupası yarı final 2. maçları programı ve maçlarda görev yapacak hakemler şu şekilde:

Nicosia Group Kıbrıs Kupası Yarı Final 2. Maçlar

19 Nisan Salı

Atatürk Stadı: Yenicami – Mağusa Türk Gücü (Fehim Dayı)

20 Nisan Çarşamba

Mete Adanır Stadı: Doğan Türk Birliği – Küçük Kaymaklı (Kerem Eran)

