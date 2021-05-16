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Geçitkalelilerin tercihi, Geçitkale maskeleri

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Geçitkalelilerin tercihi, Geçitkale maskeleri
BTM Birinci Lig kulüplerinden Geçitkale Günay Spor Kulübünde yönetim kurulu, hem kulübe gelir sağlamak hem de sağlık kurallarına uyulması adına kulüp logolu maske satışı yapıyor.
Geçitkale Günay Spor Kulübünden maske satışı ile ilgili yapılan açıklamada “Bu zor günlerde hepimizin dikkat etmesi gereken 3 kural vardır.“Maske, mesafe ve hijyen”
Geçitkale Günay Spor Kulübü olarak biz de bunun bilincindeyiz. Siz de maskenizi alarak hem kulübünüze hem de pandemiyle savaş sürecine destek olun. Önce sağlık!”
 
 
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