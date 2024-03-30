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Lord ve Sards’tan Hamitköy’e jest

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Lord ve Sards’tan Hamitköy’e jest
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Birinci Lig kulüplerinden Hamitköy’ün eski futbolcuları Ali Lord ve Aydın Sards kulüplerine güzel bir jestte bulundular.
Hamitköy’de faaliyet gösteren Copy Paste Şirketinin direktörleri olan Ali Lord ve Aydın Sards, Hamitköy takımına, Düzkaya maçı öncesinde Limon Restorantta bir akşam yemeği düzenledi. Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş, teknik heyet ve futbolcuların katıldığı moral yemeğinde keyifli anlar yaşandı.
Hamitköy Spor Kulübünden yapılan açıklamada bu örnek davranışlarından dolayı Ali Lord ve Aydın Sards’a teşekkür edildi.
 
 
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