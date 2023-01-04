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Liderden bomba transfer

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Lider Mağusa Türk Gücü, Süper Lig takımı Mesarya’nın tecrübeli sol ayağı Mustafa Yaşinses’i transfer etti

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Liderden bomba transfer
AKSA Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü flaş bir transfere daha imza attı. MTG yönetimi Mesarya Spor Kulübü’nün başarılı futbolcularından Mustafa Yaşınses’i kadrosuna kattı. Mağusa Türk Gücü’nün başkanı Koral Bozkurt ile bir araya gelip el sıkışan Mustafa Yaşinses transferi için Mesarya Kulübü’ne iki futbolcu kiralık olarak verildi.
ERAY VE NEVZAT KİRALANDI
MTG takımı Yaşinses’in transferine karşılık genç futbolcuları Eray Vudalı ile Nevzat Duran’ı Mesarya takımına kiraladı.
Yaşinses’in transferiyle ilgili Mağusa Türk Gücü’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Hoşgeldin Mustafa Yaşınses. Mesarya Spor Kulübünün başarılı futbolcularından Mustafa Yaşınses Mağusa Türk Gücümüze hayırlı olsun . Hedeflerimize giden bu yolda takımımıza katkı koymak için transfer ettiğimiz Mustafaya hoş geldin der başarılar dileriz.”
 
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