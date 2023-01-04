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Karagümrük dört dörtlük

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Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'u 4-1'lik skorla deviren Fatih Karagümrük, bol gollü galibiyetlerine devam ediyor. AndreaPirlo'nun ekibi, Kayserispor 4-2 mağlup ederek sezonun ikinci deplasman galibiyetini elde etti

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Karagümrük dört dörtlük
Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta maçında YukatelKayserispor ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.
Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki mücadeleyi Pirlo'nun öğrencileri 4-2'lik skorla kazandı.
Fatih Karagümrük, karşılaşmanın ilk dakikasında Levent Mercan ile öne geçti. 
Diagne'nin 12. dakikada kaydettiği gol ilk yarının skorunu belirledi: 0-2.
AndreaPirlo'nun ekibi, 47'de OtabekShukurov skoru 3-0'a getirdi.
Kayserispor 57' Bernard Mensah'ın penaltı golüyle farkı 2'ye indirse de 63' MbayeDiagne bir kez daha sahneye çıktı.
Ev sahibi takım tecrübeli golcüsü 72' İlhan Parlak ile bir gol daha buldu ancak puan için yeterli olmadı: 2-4.
Bu skorla Karagümrük puanını 19'a çıkarırken Kayseri ekibi 23 puanda kaldı. 
 
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