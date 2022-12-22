Yunuslara Metin Güllü’den pizza takviyesi

Aksa 1.ligde zirve mücadelesi veren Pera Larnaka Gençler Birliği evinde oynayacağı İncirli maçı için hafta başından itibaren sürdürdüğü çalışmaları tamamladı. Yoğun geçen çalışmaların ardından Pera Larnaka Gençler Birliği futbol takımına “Metin Güllü” piza takviyesinde bulunarak destek oldu. Pera Larnaka Gençler Birliği futbol takımı son yapılan taktik antrenman sonrasında Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nde yapılan sporcu toplantısının ardından “Metin Güllü” tarafından hazırlanan pizzalar takım halinde yenilerek maçla ilgili tüm hazırlıklar da tamamlanmış oldu. Pera Larnaka Gençler Birliği’ne yemekle destek olan “Metin Güllü” 23 Aralık Cuma günü evinde oynayacağı İncirli maçında başarılar diledi.
DESTEKTEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİLDİ
Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü sporcu sorumlusu Erhan Dağgül, evinde İncirli ile oynayacakları maç öncesinde futbolcuların yer aldığı sporcu toplantısı sonrasında “Metin Güllü” tarafından piza takviyesiyle destek olduğundan dolayı önemli bir motivasyon sağlandığının önemine dikkat çekti. Ligde başarılı bir performans ortaya koyarak zirve mücadelesi veren takıma destek ve katkıların artığına vurgu yapan Erhan Dağgül, yapılan bu duyarlı davranıştan dolayı “Metin Güllü”ye kulübü ve takım adına teşekkür etti. “Metin Güllü” tarafından verilen destek yemeğine sporcu sorumlusu Erhan Dağgül, teknik direktör Ahmet Ogan, yardımcı antrenör Reşat Oğuz, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman, U16 takım antrenörü Erdinç Kırmızı, futbolcular, malzemeciler Hüseyin Kızıl, Özer Plaka yer aldı.
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