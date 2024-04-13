Leymosun derbisinde Doğan farkı

Yer: Girne Mete Adanır Stadı
Hakemler: İbrahim Katmer, Sertan Alkın, Rüya Sakallı
Doğan TB: Ozan, A.Sönmez, Emre, Ali, Koral, Tunahan, Kenan, Vilmar, Quadri, Arda, Selim
Türk Ocağı: Oğuzhan, M.Uçar, Yunus, Kemal, M.Ercan, Hikmet, Emre, Adil, Mahmut, Sillah, İsmet
Goller: 38' Vilmar, 45' (P) Kenan, 62' (P) ve 68 Selim (Doğan TB)
AKSA Süper Lig'de Girne derbisinde Doğan Türk Birliği ile Türk Ocağı karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı Doğan Türk Birliği 4-0 kazanarak puanını 44'e yükseltirken, mağlup olan Türk Ocağı 6 puanda kaldı.
Mücadelede ilk gol Doğan'dan geldi. 38'de topla buluşan Vilmar yaptığı vuruş ile takımını 1-0 öne geçirdi.
45'te ikinci gol geldi. Kazanılan penaltıda topun başına Kenan geçti ve vuruşunda topu ağlarla buluşturdu. İlk devre 2-0 tamamlandı.
İkinci yarıya da atak başlayan Doğan, 62'de bir penaltı daha kazandı. Bu kez vuruşu Selim yaptı ve farkı üçe çıkardı.
68'de Selim topla buluştu ve yaptığı vuruşla topu dördüncü kez Ocak ağlarına yolladı.
Mücadele 4-0 Doğan Türk Birliği üstünlüğünde tamamlandı.
(Fotoğraf: Özgür Göksel)
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