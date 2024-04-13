Leymosun derbisinde Doğan farkı

Girne'nin ezeli rekabeti bulunan Doğan Türk Birliği ile Türk Ocağı arasındaki Leymosun derbisinde güzel 4 - 0'lık skorla Doğan T. Birliği oldu

Yer: Girne Mete Adanır Stadı

Hakemler: İbrahim Katmer, Sertan Alkın, Rüya Sakallı

Doğan TB: Ozan, A.Sönmez, Emre, Ali, Koral, Tunahan, Kenan, Vilmar, Quadri, Arda, Selim

Türk Ocağı: Oğuzhan, M.Uçar, Yunus, Kemal, M.Ercan, Hikmet, Emre, Adil, Mahmut, Sillah, İsmet

Goller: 38' Vilmar, 45' (P) Kenan, 62' (P) ve 68 Selim (Doğan TB)



AKSA Süper Lig'de Girne derbisinde Doğan Türk Birliği ile Türk Ocağı karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı Doğan Türk Birliği 4-0 kazanarak puanını 44'e yükseltirken, mağlup olan Türk Ocağı 6 puanda kaldı.

Mücadelede ilk gol Doğan'dan geldi. 38'de topla buluşan Vilmar yaptığı vuruş ile takımını 1-0 öne geçirdi.

45'te ikinci gol geldi. Kazanılan penaltıda topun başına Kenan geçti ve vuruşunda topu ağlarla buluşturdu. İlk devre 2-0 tamamlandı.

İkinci yarıya da atak başlayan Doğan, 62'de bir penaltı daha kazandı. Bu kez vuruşu Selim yaptı ve farkı üçe çıkardı.

68'de Selim topla buluştu ve yaptığı vuruşla topu dördüncü kez Ocak ağlarına yolladı.

Mücadele 4-0 Doğan Türk Birliği üstünlüğünde tamamlandı.

(Fotoğraf: Özgür Göksel)