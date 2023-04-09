Lefkoşa’nın beyi Forest

Aksa Süper Ligin Lefkoşa derbisinde ev sahibi K.Kaymaklı konuk ettiği Çetinkaya’yı her iki devrede bulduğu gollerle 2 -1 mağlup ederek son haftalardaki çıkışını sürdürdü

Stat: Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Mustafa Torun, Hakan Gök.

K.Kaymaklı: Raif, Sena, Bahadır, İbrahim, Mehmet(Tuğrul), Adnan(Hasan), Kemal(Mehmet Saygısız), Arda, Ahmet, Yağış, Felix(Emre).

Çetinkaya: Kani, Burak, Agit, Mehmet, Osman(Muhammet), Recep, Berkant, Cemal, Doğukan(Çağlar), Ramadan, Eren.

Goller: Dk. 45 Emre ve Dk. 50 Yağış(K.Kaymaklı), Dk. 73 Eren(Çetinkaya)



Aksa Süper Ligin 25. haftasının en önemli maçlarından biri olan K.Kaymaklı ile Çetinkaya arasındaki Lefkoşa derbisinin kazananı ev sahibi K.Kaymaklı oldu.

Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan maçta Küçük Kaymaklı 45’inci dakikada Emre Nazik’in attığı golle ilk devreyi 1-0 önde bitirdi.

İkinci devreye de iyi başlayan K.Kaymaklı 50’inci dakikada bu kez de Yağış’ın ayağından bulduğu golle skoru 2 – 0 yaptı.

Çetinkaya takımı 2 – 0 sonrasında kendine gelerek 73’üncü dakikada Eren Aktaş’ın attığı golle skoru 2 -1 yaptı ancak geriye kalan dakikalardaki çabası beraberliği sağlamaya yetmedi ve maç 2-1 K.Kaymaklı üstünlüğünde tamamlandı.

Küçük Kaymaklı, son haftalarda aldığı galibiyetlere bir yenisini daha ekleyerek galibiyet serisini 3 maça çıkararak puanını 30’a yükseltti. Ligde kalma mücadelesi veren Çetinkaya ise 20 puanda kaldı.

