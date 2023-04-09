Yeşilova, Hamitköy’ü tek geçti

Stadyum: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı
Hakemler: Serhan Şimşek, Sertan Alkın, Özal Çağlayan
Yeşilova: Kemal, Billy Osman,Mejdi,Memduh(90+2.Dk Mehmet Kum),Fidelis,Cemal(82.Dk Bayram),Eyyüp,Gökhan,Güvenç(59.Dk Mehmet Tekin),Mehmet Fatih(59.Dk Yasin),Mustafa Vardi
Hamitköy:Tolga,Toykan,Orhan(72.Dk Altan),Ömer,Faye,Mert,Salih(72.Dk Kemal),Serhat(88.Dk Sercan),Osman, İbrahimGüler, Ardahan
Goller: 8.Dk Mehmet Fatih(Yeşilova)
AKSA Süper Ligin 25. Haftasında Alsancak Yeşilova, Hamitköy’ü Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadında konuk etti.
3.Dk : Hamitköy atağında kaleci Kemal ile karşı karşıya kalan Ardahan’ın şutunda Kemal gole izin vermedi
8.Dk: Yeşilova atağında sol çaprazdan ceza alanına giren Mehmet Fatih şutunda topu kaleci Tolga’nın kapattığı köşeden filelere gönderdi. Yeşilova 1-0 Hamitköy
29.Dk: Yeşilova atağında Güvenç savunma arkasına sarktı ve kaleci Tolga’dan sıyrıldı. Topu boş kaleye göndermek üzereyken Mert araya girerek tehlikeyi önlemeyi başardı.
32.Dk: Yeşilova atağında ceza alanı içerisi dol çaprazda topla buluşan Mustafa Vardi’nin vuruşunda kaleci Tolga gole izin vermedi
35.Dk : Toykan’ın soldan ortasında Orhan’ın kafa vuruşunu kaleci Kemal köşeden çıkartarak kornere tokatladı.
42.Dk: Yeşilova atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Cemal dönerek vuruşunu yaptı ancak top üst direğe çarpıp dışarıya gitti.
57.Dk: Hamitköy atağında sol çaprazda topla buluşan Toykan rakibinden sıyrılıp vuruşunu yaptı ancak top üst direkten geri geldi.
76.Dk: Yeşilova atağında Yasin sağdan ceza alanına yerden sert bir orta gönderdi. Mehmet Tekin’in vuruşunda top direğin dibinden dışarıya gitti.
90+1.Dk: Hamitköy atağında Altan’ın pasıyla savunma arkasına sarkan Toykan kötü bir vuruş yaparak topu dışarıya gönderdi.
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