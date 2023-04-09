Yeşilova, Hamitköy’ü tek geçti

Alsancak Yeşilova ile Hamitköy arasında oynanan bol pozisyonlu maçın ilk bölümünde golü bulan Alsancak Yeşilova maçı kazandı. Hamitköy ise özellikle ikinci devrede üstün olan taraf olmasına rağmen gol bulamayınca maçı kaybetti. Maçta 3 top direkten döndü

Stadyum: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı

Hakemler: Serhan Şimşek, Sertan Alkın, Özal Çağlayan

Yeşilova: Kemal, Billy Osman,Mejdi,Memduh(90+2.Dk Mehmet Kum),Fidelis,Cemal(82.Dk Bayram),Eyyüp,Gökhan,Güvenç(59.Dk Mehmet Tekin),Mehmet Fatih(59.Dk Yasin),Mustafa Vardi

Hamitköy:Tolga,Toykan,Orhan(72.Dk Altan),Ömer,Faye,Mert,Salih(72.Dk Kemal),Serhat(88.Dk Sercan),Osman, İbrahimGüler, Ardahan

Goller: 8.Dk Mehmet Fatih(Yeşilova)



AKSA Süper Ligin 25. Haftasında Alsancak Yeşilova, Hamitköy’ü Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadında konuk etti.

3.Dk : Hamitköy atağında kaleci Kemal ile karşı karşıya kalan Ardahan’ın şutunda Kemal gole izin vermedi

8.Dk: Yeşilova atağında sol çaprazdan ceza alanına giren Mehmet Fatih şutunda topu kaleci Tolga’nın kapattığı köşeden filelere gönderdi. Yeşilova 1-0 Hamitköy

29.Dk: Yeşilova atağında Güvenç savunma arkasına sarktı ve kaleci Tolga’dan sıyrıldı. Topu boş kaleye göndermek üzereyken Mert araya girerek tehlikeyi önlemeyi başardı.

32.Dk: Yeşilova atağında ceza alanı içerisi dol çaprazda topla buluşan Mustafa Vardi’nin vuruşunda kaleci Tolga gole izin vermedi

35.Dk : Toykan’ın soldan ortasında Orhan’ın kafa vuruşunu kaleci Kemal köşeden çıkartarak kornere tokatladı.

42.Dk: Yeşilova atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Cemal dönerek vuruşunu yaptı ancak top üst direğe çarpıp dışarıya gitti.

57.Dk: Hamitköy atağında sol çaprazda topla buluşan Toykan rakibinden sıyrılıp vuruşunu yaptı ancak top üst direkten geri geldi.

76.Dk: Yeşilova atağında Yasin sağdan ceza alanına yerden sert bir orta gönderdi. Mehmet Tekin’in vuruşunda top direğin dibinden dışarıya gitti.

90+1.Dk: Hamitköy atağında Altan’ın pasıyla savunma arkasına sarkan Toykan kötü bir vuruş yaparak topu dışarıya gönderdi.

