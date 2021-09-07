Lefke’de Meral Özdenkçi’yi anacaklar

4. Meral Özdenkçi Anı Maçında, Lefke ile Gençler Birliği, 16 Ağustos Stadında karşılaşacak

Kuzey Kıbrıs futbol liglerinde yeni sezona yönelik çalışmalar aralıksız devam ederken, takımlar hazırlık maçları ile birlikte anı maçları da oynamaya devam ediliyor.

Batı bölgesinin Süper Lig temsilcisi Lefkeile Doğu Bölgesinin 1.Ligdeki İskele temsilcisi Gençler Birliği, merhum Meral Özdenkçi Anı Maçında karşı karşıya geliyor. Her iki kulübün ortaklaşa organize ettiği ve geleneksel hale getirilen 4.Meral Özdenkçi Anı Maçı, 8 Eylül Çarşamba günü saat 17:00’deLefke16 Ağustos Stadında,Lefke ile Gençler Birliği karşı karşıya gelecek.

Her iki takımın yeni başlayacak olan lig öncesinde hazırlık döneminde geçen süreç içerisinde gelinen son noktayı değerlendirme fırsatı bulacakları anlamlı mücadelede kozlar paylaşılacak.

4.Meral Özdenkçi Anı Maçı sonrasında takımlara kupalar ve plâketler merhum Meral Özdenkçi’ninailesi ve her iki kulübün yetkililer tarafından verilecek.



