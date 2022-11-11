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Lefke’de hedef üç puan

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Lefke’de hedef üç puan
Niyazi Ergülen
Aksa Süper Ligin batı bölgesinin tek takımı Lefke’de bugün oynanacak olan zorlu Mağusa Türk Gücü maçı öncesinde hedef üç puan olarak belirlendi.
Lefke Başkanı Adnan Doğruyol yaptığı açıklamada bugün konuk edecekleri lider Mağusa Türk Gücü’nün gücünü bildiklerini buna göre kendilerinin de gücü olduğunu söyledi.
16 Ağustos Stadı’nda oynanacak olan MTG mücadelesine sahaya üç puan için çıkaracaklarını kaydeden Doğruyol, teknik kadroya ve futbolcularına güvendiğini açıkladı.
 
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