banner875
banner815
Bir turizm bölgesine yakışmayan görüntüler
Bir turizm bölgesine yakışmayan görüntüler
11 0
Kumyalı Şehit Süleyman Gül Stadyumu 15 Kasım’da hizmete giriyor
Kumyalı Şehit Süleyman Gül Stadyumu 15 Kasım’da hizmete giriyor
21 0
 
“Nasıl bir nesil yetişiyor?”
“Nasıl bir nesil yetişiyor?”
32 0
“Rezilliğe ve sorumsuzluğa bakar mısınız?”
“Rezilliğe ve sorumsuzluğa bakar mısınız?”
17 0
Mantarcılar bu yıl sezonu erken açtı
Mantarcılar bu yıl sezonu erken açtı
44 0
Havuzda rekor yağmuru
Havuzda rekor yağmuru
13 0
30 0
banner878

“Taraftarlara güzel, keyifli bir maç izlettireceğiz”

banner476

Cihangir teknik direktörü Toygar Davulcu, bugün oynayacakları Değirmenlik maçı öncesinde yaptığı açıklamada bölge derbisinin centilmenlik içinde geçecek seyir zevki yüksek bir maç olacağına inandığını ifade etti

banner825
“Taraftarlara güzel, keyifli bir maç izlettireceğiz”
Aksa Süper Lig’in 8. Haftasının önemli karşılaşmalarından biri olan ve bölge derbisi olarak nitelendirilen Cihangir – Değirmenlik maçı öncesinde Cihangir teknik direktörü Toygar Davulcu maçla ilgili kısa bir açıklamada bulundu.
Davulcu, bugün oynanacak bölge derbisinin centilmenlik içinde geçecek seyir zevki yüksek bir maç olacağına inandığını belirterek “İki tane namağlup takımın karşı karşıya geleceği güzel bir maç olacak. İnanıyorum ki centilmence başlayıp centilmence bitecektir. Bundan da şüphem yok. İnşallah taraftarlara güzel, keyifli, seyir zevki yüksek bir maç izlettiririz” dedi.
Geçen hafta da oynamayan Ali Öztürk’te ufak bir problem olduğunu onun dışında full kadro olarak maça çıkacaklarını söyleyen Cihangir teknik patronu Davulcu, kazananın futbol olmasını dileyerek sözlerini tamamladı.
 
banner342
banner880
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.