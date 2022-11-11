“Taraftarlara güzel, keyifli bir maç izlettireceğiz”

Cihangir teknik direktörü Toygar Davulcu, bugün oynayacakları Değirmenlik maçı öncesinde yaptığı açıklamada bölge derbisinin centilmenlik içinde geçecek seyir zevki yüksek bir maç olacağına inandığını ifade etti

Aksa Süper Lig’in 8. Haftasının önemli karşılaşmalarından biri olan ve bölge derbisi olarak nitelendirilen Cihangir – Değirmenlik maçı öncesinde Cihangir teknik direktörü Toygar Davulcu maçla ilgili kısa bir açıklamada bulundu.

Davulcu, bugün oynanacak bölge derbisinin centilmenlik içinde geçecek seyir zevki yüksek bir maç olacağına inandığını belirterek “İki tane namağlup takımın karşı karşıya geleceği güzel bir maç olacak. İnanıyorum ki centilmence başlayıp centilmence bitecektir. Bundan da şüphem yok. İnşallah taraftarlara güzel, keyifli, seyir zevki yüksek bir maç izlettiririz” dedi.

Geçen hafta da oynamayan Ali Öztürk’te ufak bir problem olduğunu onun dışında full kadro olarak maça çıkacaklarını söyleyen Cihangir teknik patronu Davulcu, kazananın futbol olmasını dileyerek sözlerini tamamladı.

