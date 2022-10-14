banner875
banner815
Ses kirliliği, yaşlıları perişan ediyor
Ses kirliliği, yaşlıları perişan ediyor
7 0
Fenerbahçe, Larnaka'dan turla dönüyor
Fenerbahçe, Larnaka'dan turla dönüyor
43 0
 
Sebze fiyatları el yakıyor
Sebze fiyatları el yakıyor
20 0
32 0
Klasikler, Noyanlar Rallisi’nde buluştu
Klasikler, Noyanlar Rallisi’nde buluştu
22 0
Basketbolun hakem eğitim sponsoru yine Asbank
Basketbolun hakem eğitim sponsoru yine Asbank
11 0
Hayvancılık Dairesi denetimlerine devam ediyor
Hayvancılık Dairesi denetimlerine devam ediyor
14 0
banner878

Erhürman’dan maç değerlendirmesi

banner476

banner825
Erhürman’dan maç değerlendirmesi

 
Türkiye futbol takımlarının bizim takımlarımızla maç yapamazken, Kıbrıslı Rum takımlarla maç yaptığına, Fenerbahçe’nin Ercan’dan değil, Rodos üzerinden Larnaka’dan geldiğine işaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sordu: “Siz hala "dünya ve Kıbrıs Rum tarafı iki ayrı, eşit egemen devleti kabul edene kadar biz, Sarayönü'nde, böyle iyiyiz" demeye devam ediyorsunuz öyle mi?!”
Erhürman’ın sosyal medya paylaşımı şöyle:
1. Türkiye'nin futbol takımları Kıbrıs Rum takımlarıyla maç yapıyor ama bizim takımlarımızla yapamıyor.
2. Fenerbahçe Kıbrıs'a Ercan'dan değil, Rodos üzerinden, Larnaka'dan geliyor.
3. Güneye geçebilen KKTC vatandaşları maçı tribünden izleyebilecek olanlar ve izleyemeyecek olanlar olarak ikiye ayrılıyor...
Bu, işin yalnızca futbol tarafı (onun da sadece bir kısmı)... Ve siz hala "dünya ve Kıbrıs Rum tarafı iki ayrı, eşit egemen devleti kabul edene kadar biz, Sarayönü'nde, böyle iyiyiz" demeye devam ediyorsunuz öyle mi?!
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.