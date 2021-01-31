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Laptalı Barış, Zihni’ye rakip oldu

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Laptalı Barış, Zihni’ye rakip oldu
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Geçtiğimiz sezon Lapta’da forma giyen Barış Şaffak, misli.com Türkiye Üçüncü Ligi takımlarından Mardin Fosfatspor takımına transfer oldu.
Ülkemizde de birçok kulübe futbolcunun transfer olmasını sağlayan Balus Menajerlik aracılığıyla Mardin Fosfatspor takımına transfer olan Barış Şaffak, şampiyonluk mücadelesi veren Belediye Kütahyaspor’da forma giyen Zihni Temelci’nin de rakibi olmuş oldu. İkinci devrenin ilk maçını kaybeden Mardin Fosfatspor, ligde 9. sırada yer alıyor.
 
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