Maraş formasının fiyatı altın değerinde

Anorthosis Kulübü’nün 110. kuruluş yılı onuruna, 110 tane yapılan üzerinde Maraş silüeti bulunan formanın fiyatı ise 450 Euro (4,000 TL) olarak belirlendi

Güney Kıbrıs Birinci Lig ekiplerinden Anorthosis, Kapalı Maraş temalı etkinliklerine devam ederken, Kapalı Maraş temalı forma hazırlattı.

Maraş kökenli bir kulüp olan Anorthosis, kulübün 110. kuruluş yılı nedeniyle hazırlattığı özel formalara Kapalı Maraş’ın silüetini yerleştirmişti. Maraş’ın altın rengindeki kumsallarından esinlenerek altın renginde yapılan formalar, 110. kuruluş yılı onuruna, 110 tane yapıldı.

Maraş formasının fiyatı ise dudak uçuklattı. 450 Euro (4,000 TL) olarak belirlenen ücreti ödeyenler formanın sahibi olacaklar.

