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Kupada yarı final rövanş maçları hakemleri açıklandı

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Kupada yarı final rövanş maçları hakemleri açıklandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen NorthernLand Kıbrıs Kupası yarı final rövanş maçları hakemleri açıklandı.
Kıbrıs Kupasında yarı final rövanş maçlarını deneyimli hakemler, Mehmet Sezener ve Kerem Eran yönetecek.
 Kıbrıs Kupasında yarı final rövanş maçlarının programı şöyle:
2 Mayıs Salı, Saat 19:00 China Bazaar Gençlik Gücü – Türk Ocağı, Mehmet Sezener
3 Mayıs Çarşamba Saat 16:00 Cihangir – Göçmenköy, Cihangir Stadı, Kerem Eran
 
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