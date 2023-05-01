Polis camiası yasta

Polis camiası sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Polis Genel Müdürlüğü emekli personellerinden Cemal Nazif bugün vefat etti.
Cemal Kumandan olarak bilinen Nazif 6o yaşındaydı.
Cemal Nazif'in cenazesi yarın kılınacak öğle namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedilecek.
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