Kupada son 16 turu eşleşmeleri belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası'nda 2.tur eşleşmeleri belli oldu.

Kupada 2. Tur maçları 14 Şubat 2024 Çarşamba günü tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak ve karşılaşmaları kazanacak takımlar çeyrek finale yükselecek.

Eşleşmeler şöyle...

Doğan T. Birliği – Lefke

C. B. Gençlik Gücü – Cihangir

Pera L. Gençler Birliği – M. Karşıyaka

Yalova – Göçmenköy

Yeniboğaziçi – Y. Dumlupınar

K.Kaymaklı – Yenicami

A. Yeşilova – M. Değirmenlik

Mesarya – Mağusa T. Gücü

