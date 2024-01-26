Kupada son 16 turu eşleşmeleri belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası'nda 2.tur eşleşmeleri belli oldu.
Kupada 2. Tur maçları 14 Şubat 2024 Çarşamba günü tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak ve karşılaşmaları kazanacak takımlar çeyrek finale yükselecek.
Eşleşmeler şöyle...
Doğan T. Birliği – Lefke
C. B. Gençlik Gücü – Cihangir
Pera L. Gençler Birliği – M. Karşıyaka
Yalova – Göçmenköy
Yeniboğaziçi – Y. Dumlupınar
K.Kaymaklı – Yenicami
A. Yeşilova – M. Değirmenlik
Mesarya – Mağusa T. Gücü
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