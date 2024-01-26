Geçitkale, İbrahim abisine ağlıyor

Mesarya’nın kuzey doğusundaki büyük köylerimizden Geçitkale sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Geçitkale -Serdarlı Belediyesine bağlı Geçitkale köyü sakinlerinden İbrahim Okyay bugün vefat etti.

Okyay’ın vefatı başta ailesi olmak üzere Geçitkale ve bölgede üzüntüyle karşılandı.

Merhumun cenazesi yarın Geçitkale Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Geçitkale Kabristanlığına defnedilecek.

