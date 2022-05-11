Kupada finalin hakemi Mehmet Sezener

Doğan Türk Birliği ile Mağusa Türk Gücü arasında Lefkoşa Atatürk Stadı'nda Cuma akşamı oynanacak olan NicosiaGroup Kıbrıs Kupası'nda görev yapacak hakemler açıklandı.

Saat 20.00'de başlayacak final karşılaşmasında orta hakem olarak Mehmet Sezener görev yapacak.

Mehmet Sezener'in yardımcı hakemlik görevlerini ise Abdullah Genç ve Fatih Bardakçıoğlu yapacak. Finalin dördüncü hakemi ise Hüseyin Eyyüpler.



