Tek hedefleri sezonu kupayla kapatmak

Nicosia Group Kıbrıs Kupası finalinde karşı karşıya gelecek olan Mağusa Türk Gücü ile doğan Türk Birliği teknik direktörleri tek hedeflerinin sezonu kupayla kapatmak olduğunu vurguladılar



Futbolda normal sezonun sona ermesiyle gözler Nicosia Group Kıbrıs Kupası finaline çevrildi.

Nicosia Group Kıbrıs Ku

Bu karşılaşma öncesinde her iki takımın teknik patronları gazetemize final maçıyla ilgili görüşlerini paylaştılar.

ORALOĞLU: SEZONU KUPA İLE KAPATMAK İSTİYORUZ.

Mağusa Türk Gücü Teknik direktörü Ali Oraloğlu, sezonun son maçı ve finallerin her zaman zor olduğuna vurgu yaparak “Tabii ki karşınızda da çok ciddi bir rakip var. Neticesi belli olmayan maçlar bunlar.Tıpkı derbiler gibi.Rakibimize saygı duyuyoruz”dedi.

İki taraf içinde kolay maç olmayacağını söyleyen Oraloğlu “Zor bir maç olacak ama biz Mağusa Türk Gücü olarak bu yıl lige kupa ile başladık sezonu kupa ile bitirmek istiyoruz. Dolayısıyla kazanmak için elimizden ne geliyorsa hepsini yapacağız.Bunları futbolcularımızla konuştuk inşallah cuma akşamı kupayı kazanıp camiamıza hediye edeceğiz”..

OSHAN HEDEFİMİZ KUPAYI KAZANMAK

NicosiaGroup Kıbrıs kupasında Mağusa Türk Gücü ile karşılaşacak olan Doğan Türk Birliği takımı Teknik direktörü Caner Oshan yaptığı açıklamada, camia olarak kupa maçına hazır olduklarını vurgulayarak “Herşeyimizle bu maça hazırlanmaktayız. Doğan Türk Birliği camiası olarak bu maça konsantre olduk. Kupayı kazanıp sezonu kupa ile kapatmak istiyoruz...”



Necati KÜLAHLILARFutbolda normal sezonun sona ermesiyle gözler Nicosia Group Kıbrıs Kupası finaline çevrildi.Nicosia Group Kıbrıs Ku pasında Aksa Süper Ligi şampiyonu ve kupa finalisti Mağusa Türk Gücü ile Aksa Süper Ligi 3.sırada bitiren kupa finalisti Doğan Türk Birliği Cuma akşamı Lefkoşa Atatürk Stadında saat 20.00’de karşılaşacaklar.Bu karşılaşma öncesinde her iki takımın teknik patronları gazetemize final maçıyla ilgili görüşlerini paylaştılar.ORALOĞLU: SEZONU KUPA İLE KAPATMAK İSTİYORUZ.Mağusa Türk Gücü Teknik direktörü Ali Oraloğlu, sezonun son maçı ve finallerin her zaman zor olduğuna vurgu yaparak “Tabii ki karşınızda da çok ciddi bir rakip var. Neticesi belli olmayan maçlar bunlar.Tıpkı derbiler gibi.Rakibimize saygı duyuyoruz”dedi.İki taraf içinde kolay maç olmayacağını söyleyen Oraloğlu “Zor bir maç olacak ama biz Mağusa Türk Gücü olarak bu yıl lige kupa ile başladık sezonu kupa ile bitirmek istiyoruz. Dolayısıyla kazanmak için elimizden ne geliyorsa hepsini yapacağız.Bunları futbolcularımızla konuştuk inşallah cuma akşamı kupayı kazanıp camiamıza hediye edeceğiz”..OSHAN HEDEFİMİZ KUPAYI KAZANMAKNicosiaGroup Kıbrıs kupasında Mağusa Türk Gücü ile karşılaşacak olan Doğan Türk Birliği takımı Teknik direktörü Caner Oshan yaptığı açıklamada, camia olarak kupa maçına hazır olduklarını vurgulayarak “Herşeyimizle bu maça hazırlanmaktayız. Doğan Türk Birliği camiası olarak bu maça konsantre olduk. Kupayı kazanıp sezonu kupa ile kapatmak istiyoruz...”