Kupada çeyrek final zamanı

NorthernLand Kıbrıs Kupası’nda çeyrek finalin ilk maçları yarın Türk Ocağı - Doğan Türk Birliği ve Gençlik Gücü – Lapta arasında oynanacak

NorthernLand Kıbrıs Kupası’nda çeyrek finalin ilk maçları yarın ve Çarşamba günü oynanıyor. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final maçlarının rövanş karşılaşmaları 28-29 Mart’ta oynanacak.

Kupanın çeyrek final ilk karşılaşmalarında yarın Girne derbisi olarak da adlandırılan Türk Ocağı ile Doğan Türk Birliği mücadele edecek. Günün diğer karşılaşmasında ise C.B. Gençlik Gücü kupanın sürpriz takımı Lapta ile Lefkoşa’da karşı karşıya gelecek.

Kupada Çarşamba günü ise ligde zirve yarışında olan Mağusa Türk Gücü ile Cihangir Mağusa’da kozlarını paylaşacak. Lefkoşa’da ise Göçmenköy ile K.Kaymaklı avantaj için sahaya çıkacaklar.

Program şöyle:

14 Mart 2023, Salı

15.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-Doğan Türk Birliği (Osman Özpaşa)

15.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ChinaBazaar Gençlik Gücü-Lapta (Zekai Töre)

15 Mart 2023, Çarşamba

15.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Mağusa Türk Gücü-Cihangir (Mehmet Sezener)

15.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy-Küçük Kaymaklı (Mustafa Öztugay)

