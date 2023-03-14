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Kıbrıs Türkü’nün 81 yıldır sesiyiz

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Mücadele tarihimizin her anını yaşayan, yaşatan, Kıbrıs Türk tarihini sayfaları arasında belgeleyen ve halkın aynası olan HALKIN SESİ, 81 Yaşında HALKIN SESİ, kurucusu özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün yaktığı meşaleyi Kıbrıs Türk halkının sesi olması uğrunda, onurla gururla, taşımayı sürdürüyor

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Kıbrıs Türkü’nün 81 yıldır sesiyiz
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HALKIN SESİ GAZETESİ
14/3/1942
Kıbrıs Türk basınında en uzun ömürlü gazete ünvanına sahip gazete.
Kurucusu, Sahibi ve Yayıncısı: Dr. Fazıl KÜÇÜK
Başlık Sloganı: Hakkın Sesi ve Halkın Dilidir.
Halkın Sesi Gazetesi ilk yayınlandığı günlerde hafta­lık, sonraları ise haftada iki - üç kez ve birkaç yıl sonra da günlük olarak yayınlanmaya başladı.
Halkın Sesi Gazetesi’nin İngilizce baskısı 9 Temmuz 1956 tarihinde yapılırken, bu gazetenin üç yıllık yayın süresi olmuştur. Günlük Türkçe Gazetenin yayınlandığı sı­rada İngilizce gazete de haftalık olarak yayınlanıyordu.
Gazete adı: Halkın Sesi Weekly English Edition.
Gazete sloganı: The Voice of the People.
İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türkler için 1982 yılında esas yayınlanan Halkın Sesi'nden ayrı olarak haftalık Türkçe gazete de yayınlanmıştı.
1983 yılı sonrasında sayfa sayısını da artıran gazetemiz 2000’li yılların başında 48 sayfaya kadar çıkmasına karşın şimdilerde 24 sayfa olarak yayınlanmakta.
2017 yılından itibaren www.halkinsesikibris.com web adresinden de dijital olarak haber yayıncılığına katkı koymakta. 
 
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