Kupa’da 2. Tur kuraları Cuma günü çekilecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası’nda 2.tur kuraları 27 Ocak 2023 Cuma günü saat 15.00’te gerçekleşiyor. Kura çekimi KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek.
Seri başı uygulamasının yapılmayacağı 2. Tur kuralarında; Göçmenköy İYSK, Lapta TBSK, Pera L. Gençler Birliği SK, Türk Ocağı Limasol, Yonpaş Dumlupınar TSK, Lefke TSK, Küçük Kaymaklı TSK, Düzkaya KOSK, Doğan Türk Birliği, Merit Alsancak Yeşilova SK, ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK, Cihangir GSK, Mesarya SK, Yenicami AK, Mağusa Türk Gücü ve Ünimar Maraş takımları yer alacak.
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