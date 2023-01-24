Tuzla, Özbaysal’a emanet

BTM 2.Lig’de bulunan Tuzla Avcılar Birliği Spor Kulübü, Antrenörlük görevine Hüseyin Özbaysal'ı getirdi.

Kulüp Başkanı Hüseyin Umay hedeflerinin bir üst lig olduğu için tecrübesinden dolayı görevi Özbaysal'a verdiklerini söyledi.

