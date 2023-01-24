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Tuzla, Özbaysal’a emanet

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Tuzla, Özbaysal’a emanet
BTM 2.Lig’de bulunan Tuzla Avcılar Birliği Spor Kulübü, Antrenörlük görevine Hüseyin Özbaysal'ı getirdi.
Kulüp Başkanı Hüseyin Umay hedeflerinin bir üst lig olduğu için tecrübesinden dolayı görevi Özbaysal'a verdiklerini söyledi.
 
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