Tuzla, Özbaysal’a emanet

BTM 2.Lig’de bulunan Tuzla Avcılar Birliği Spor Kulübü, Antrenörlük görevine Hüseyin Özbaysal'ı getirdi.
Kulüp Başkanı Hüseyin Umay hedeflerinin bir üst lig olduğu için tecrübesinden dolayı görevi Özbaysal'a verdiklerini söyledi.
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