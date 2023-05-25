Kupa finali İzmir'de oynanacak

TFF'den yapılan açıklamada ''Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanmasını kararlaştırmıştır. 11 Haziran 2023 Pazar günü oynanacak olan final müsabakası, saat 20:45'te başlayacaktır.'' ifadelerine yer verildi.
Finalde Fenerbahçe'nin rakibi, bu akşam MKE Ankaragücü-MedipolBaşakşehir maçının ardından belli olacak.
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