Kupa finali İzmir'de oynanacak

TFF, Türkiye Kupası finalinin 11 Haziran'da İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacağını duyurdu

TFF'den yapılan açıklamada ''Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanmasını kararlaştırmıştır. 11 Haziran 2023 Pazar günü oynanacak olan final müsabakası, saat 20:45'te başlayacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

Finalde Fenerbahçe'nin rakibi, bu akşam MKE Ankaragücü-MedipolBaşakşehir maçının ardından belli olacak.

