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Kupa finali İzmir'de oynanacak

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TFF, Türkiye Kupası finalinin 11 Haziran'da İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacağını duyurdu

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Kupa finali İzmir'de oynanacak
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TFF'den yapılan açıklamada ''Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanmasını kararlaştırmıştır. 11 Haziran 2023 Pazar günü oynanacak olan final müsabakası, saat 20:45'te başlayacaktır.'' ifadelerine yer verildi.
Finalde Fenerbahçe'nin rakibi, bu akşam MKE Ankaragücü-MedipolBaşakşehir maçının ardından belli olacak.
 
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