Derbinin tarihi belli oldu

Süper Lig'de 37. haftanın programı belli oldu. Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki derbi maç 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın programı şöyle:
3 Haziran Cumartesi:
16.00 Arabam.com Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 YukatelKayserispor-MKE Ankaragücü (RHG Enertürk Enerji)
19.00 Hangi Kredi Ümraniyespor-BitexenGiresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Adana Demirspor-MedipolBaşakşehir (Yeni Adana)
19.00 Trabzonspor-CorendonAlanyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
4 Haziran Pazar:
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Nef)
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