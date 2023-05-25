Derbinin tarihi belli oldu

Süper Lig'de 37. haftanın programı belli oldu. Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki derbi maç 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın programı şöyle:

3 Haziran Cumartesi:

16.00 Arabam.com Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 YukatelKayserispor-MKE Ankaragücü (RHG Enertürk Enerji)

19.00 Hangi Kredi Ümraniyespor-BitexenGiresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Adana Demirspor-MedipolBaşakşehir (Yeni Adana)

19.00 Trabzonspor-CorendonAlanyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

4 Haziran Pazar:

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Nef)



