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Kulüpler Birliği’nde bölge toplantıları sürüyor

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Kulüpler Birliği’nde bölge toplantıları sürüyor
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KKTC Futbol Kulüpler Birliği bölgesel toplantılarının ikincisini Girne’de gerçekleştirdi. Başkan Aytaç Karavezirler ve yönetimi dün Güzelyurt ve Girne kulüpleriyle Girne’de biraraya gelerek mevcut sezonu ve önümüzdeki sezonu değerlendirdi.
Gerçekleşen organizasyonda Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Rifat Berkel, Doğan Türk Birliği Başkanı Bayar Piskobulu, Küçük Kaymaklı Başkanı Akay Aşina, Merit Alsancak Yeşilova Başkanı Redif Nurel, Miracle Karşıyaka Başkanı Umut Düzdaban, Esentepe Başkanı İbrahim Beyazbayram, Türk Ocağı Limasol Başkanı Tamer Mertkan, M. Hacıali Yılmazköy Başkanı Necip Dinarlı, Baf Ülkü Yurdu Başkanı Ahmet Ertay, Binatlı Başkanı Orsel Neşe ve Yalova Başkanı Can Altınkaya katıldı.
KARAVEZİRLER: “TOPLANTILAR VERİMLİ GEÇİYOR”
Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler toplantı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada kulüp başkanları ile istişare içerisinde özellikle önümüzdeki sezon konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını ifade ederek, kulüplerin fikirlerinin önemli olduğunu ve ortak bir ağızdan fikir birliği ile yola çıkmak istediklerini kaydetti. Hem Mağusa-İskele, hem de Girne-Güzelyurt toplantılarının çok verimli geçtiğini ve kulüp başkanlarının sıkıntılarını ve önerilerini yakından dinleme fırsatı bulduklarını kaydeden Karavezirler, son toplantının da önümüzdeki hafta Lefkoşa’da yapılacağını ifade etti.
 
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