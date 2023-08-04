Kulüpler Birliği Cumhurbaşkanı Tatar’a sıkıntılarını aktardı

KKTC Futbol Kulüpler Birliği, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret ederek yaşanan sıkıntıları aktardı ve görüş alışverişinde bulundu

KKTC Futbol Kulüpler Birliği, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret ederek yaşanan sıkıntıları aktardı ve görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette Futbol Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler de hazır bulunurken bazı yönetim kurulu üyeleri de Başkan Karavezirler’e eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a futbol kulüplerinin yaşadığı sıkıntıları aktarma fırsatı yakalayan Futbol Kulüpler Birliği yöneticileri, yapılması gerekenler konusunda da görüş alışverişinde bulundu. İçinde bulunulan sıkıntıların çözümleri konusunda önerilerini de paylaşan birlik yöneticileri, önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, futbolun büyük bir camia olduğunu ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun da önemli bağlantılarının olduğunu belirterek, ülkede en fazla taraftara sahip spor dalı olan futbolun gelişmesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

Uluslararası camiada ülke sporuna uygulanan haksız engellemeler ve kısıtlamalara rağmen olumlu gelişmeler yaşandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar; oyuncular, futbol sahaları ve spor tesisleri konusunda ilerlemeler yaşandığını vurguladı.

Futbolun gelişmesi için dış temasa dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, devletin ve sivil toplum örgütlerinin yaptığı girişimlerin olumlu gelişmelere vesile olduğunu dile getirdi.

Kurumsal bağların gelişmesi için çalışmaların sürmesi gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, karşılıklı temasın önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, futbolun gelişmesi için herkesin uğraş vermesi gerektiğini anlatarak, altyapıda futbolcu yetiştirilmesi ve maçlarda daha çok taraftar olmasının önemine vurgu yaptı.

Pandemi döneminde futbolun oynatılamadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, ekonomi geliştikçe spora yapılan katkıların da arttırılacağını kaydetti.

Futbol Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu’nu yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik eden Tatar, futbolculara, antrenörlere, kulüp yöneticilerine ve hakemlere de yeni sezonda başarılar diledi.





