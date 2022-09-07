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Küçükler ‘İyilik’ için oynayacaklar

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Küçükler ‘İyilik’ için oynayacaklar
Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi ve İyilik Derneği’nin ortaklaşa düzenleyeceği futbol turnuvası 11 Eylül Pazar günü Çetinkaya Mustafa Defteralı tesislerinde gerçekleştirilecek. U10 ve U8 kategorilerinde düzenlenecek olan turnuvaya Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi, Dumlupınar Futbol Akademisi, 1461 İskele Trabzon Futbol Akademisi ile Alayköy Gençlik Spor Kulübü takımları katılacaklar. Turnuvada ayrıca her iki yaş kategorisinde “Güner Burgul“ en iyi oyuncu ödülü verilecek
 
 
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