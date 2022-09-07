Taşkınköy’de Ahmet Ersöz başkanlığa aday

Ahmet Ersöz, 4. dönem için genel kurulda başkan adayı olacağını açıklarken “Ülke hastalığı olan, kazık çakıp kalma gibi bir düşüncem hiçbir zaman olmadı. Ama başka bir adayın çıkmaması nedeniyle başkan adayı olama kararı aldım.” ifadelerini kullandı

Lefkoşa’nın güzide spor kulüplerinden biri olan Taşkınköy Spor Kulübü’nde yaklaşan genel kurulda aday çıkmaması nedeniyle mevcut başkan Ahmet Ersöz bir dönem daha aday olacağını açıkladı.

Ahmet Ersöz’ün adaylık açıklaması şöyle:

2015 den bugüne, 3 dönemdir Taşkınköy Spor Kulübü Başkanlığını yürütmekteyim. Bu süreçte, yönetim kurulunda yanımda çok değerli arkadaşlar oldu. Kulübü devraldığımız noktada ,hem maddi hem de vergi sorunu,şehir planlama gibi bürokratik anlamda ciddi sorunlarla karşılaştık. Birlikte çaba sarfederek çoğunu çözdük. Sahamızı da olabilecek en iyi şekilde yenileyerek sizlere kazandırdık. Pandemi sürecinde ne yazık gelirlerimizi beklenen oranda artıramadık. Darts, Bocce, Bilardo gibi branşlara girebildik ve son olarak da 40' a yakın öğrencisiyle, futbol okulumuz oldu. Sonuç olarak yapamadığımız şeyler de oldu.Ülke ekonomisinin geriye gitmesiyle sponsor bulma anlamında güçlük yaşarken ,yine de bizlere her zaman destek çıkan firma ve şahıslar oldu. Onlara da çok teşekkür ederiz. Bu üç dönemde, hem işimin yoğunluğundan hem de Kulüpten dolayı gerçekten mental anlamda çok yoruldum.

Yeniden aday olup olmama anlamında kararsız kaldım. Fakat 28 Eylül Genel Kurulu duyurusundan sonra ,bana kayda değer oranda gelen sözlü ,yazılı talepler ,ayrıca başka bir adayın da çıkmaması nedeni ile bu arkadaşları kırmamak ve çok büyük ihtimal son kez bu görevi üstlenip devam ettirme yönünde karar aldım. Beni tanıyanlar bilir ,ülke hastalığı olan, kazzık çakıp kalma gibi bir düşüncem hiçbir zaman olmadı. Hatta buradan da çağrı yapayım ,bölgemizdeki pırıl pırıl gençlerimizi de yönetim kuruluna almak istiyorum, gelsinler birlikte çalışalım ve yakın gelecekte bu bayrağı onlara devredip ,gözümüz arkada kalmadan ayrılalım. Ve onlara dışardan destek vermeye devam edelim. Bizim yapamadıklarımızı da onlar yapsın. Ay sonu yapılacak Genel Kurulumuzda görüşmek üzere ,sevgi ve saygılarımla...

