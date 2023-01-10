banner875
banner885
Pera Larnaka Gençler Birliği’nden 5 günlük kamp
Pera Larnaka Gençler Birliği’nden 5 günlük kamp
7 0
Musk, Pfizer yöneticisinin aşı karşıtı paylaşımlar için Twitter'a yaptığı baskıyı ifşa etti
Musk, Pfizer yöneticisinin aşı karşıtı paylaşımlar için Twitter'a yaptığı baskıyı ifşa etti
12 0
 
Dev Derbi Galatasaray'ın
Dev Derbi Galatasaray'ın
124 1
Pile, Akova’dan şen döndü
Pile, Akova’dan şen döndü
98 0
Atletizmde Atlamalar, Atmalar ve Sprint Şampiyonası tamamlandı
Atletizmde Atlamalar, Atmalar ve Sprint Şampiyonası tamamlandı
18 0
Bülent Ersoy, hayatının filmi için anlaştı
Bülent Ersoy, hayatının filmi için anlaştı
71 0
Yaşinses Yeşilova’ya, Aksel Karşıyaka’ya gitti
Yaşinses Yeşilova’ya, Aksel Karşıyaka’ya gitti
53 0
banner878

Küçük Kaymaklı, Mehmetçik bölgesinde kamp yapacak

banner476

Teknik direktör Emre Perçinci yönetiminde çalışan Küçük Kaymaklı, Cuma günü Mehmetçik’te bulunan Çelebi Garden Otel’de kampa girecek

banner825
Küçük Kaymaklı, Mehmetçik bölgesinde kamp yapacak
AKSA Süper Ligin ikinci devresinde daha başarılı bir performans sergilemeyi hedefleyen Küçük Kaymaklı, ikinci devre hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Emre Perçinci ve yardımcısı Ertuğ Erçin yönetiminde dün Atilla Topaloğlu Sahasında çalışan Küçük Kaymaklı, Cuma günü ise kampa girecek. Mehmetçik’te bulunan Çelebi Garden Otel’de kamp yapacak olan Küçük Kaymaklı, antrenmanlarını ise Mehmetçik Stadında ve Kumyalı Süleyman Gür Sahasında yapacak. Pazartesi gününe kadar kampta kalacak olan Küçük Kaymaklı, Cumartesi günü ise Dumlupınar ile Kumyalı Süleyman Gür Sahasında hazırlık maçı oynayacak.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.