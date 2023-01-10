Küçük Kaymaklı, Mehmetçik bölgesinde kamp yapacak

Teknik direktör Emre Perçinci yönetiminde çalışan Küçük Kaymaklı, Cuma günü Mehmetçik’te bulunan Çelebi Garden Otel’de kampa girecek

AKSA Süper Ligin ikinci devresinde daha başarılı bir performans sergilemeyi hedefleyen Küçük Kaymaklı, ikinci devre hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Emre Perçinci ve yardımcısı Ertuğ Erçin yönetiminde dün Atilla Topaloğlu Sahasında çalışan Küçük Kaymaklı, Cuma günü ise kampa girecek. Mehmetçik’te bulunan Çelebi Garden Otel’de kamp yapacak olan Küçük Kaymaklı, antrenmanlarını ise Mehmetçik Stadında ve Kumyalı Süleyman Gür Sahasında yapacak. Pazartesi gününe kadar kampta kalacak olan Küçük Kaymaklı, Cumartesi günü ise Dumlupınar ile Kumyalı Süleyman Gür Sahasında hazırlık maçı oynayacak.

