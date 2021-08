KTSYD Kupası’na doğru

Cumartesi günü oynanacak ve geliri Asya bebeğin tedavisi için bağışlanacak olan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası için dernek binasında basın toplantısı düzenlendi

Bu yıl 34’üncüsü düzenlenecek olan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Kupası, Yonpaş Dumlupınar ile Doğan Türk Birliği takımları arasında 4 Eylül Cumartesi günü saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak.Mücadele öncesi her iki takım oyuncuları ve teknik heyet yemekte buluşacak. Ardından kupayı kazanabilmek için sahaya çıkacak.Lig öncesi en önemli ciddi sınav olarak görülen kupa mücadelesi öncesi her iki takımın teknik direktörleri ve takım kaptanları, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği binasında gerçekleşen basın toplantısında bir araya geldi.Toplantıda konuşan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Burhan Gürkan, kendileri için sezon öncesi ilk ciddi sınav olan kupa mücadelesine katılmayı kabul eden iki kulübe teşekkür ederek, mücadeleden elde edilecek gelirin SMA Tip 1 hastası olan Asya bebeğin tedavisine bağışlanacağını belirtti. Gürkan, “Asya bebeğin tedavi süresi için zaman azalıyor. Tedavi masrafının ise şu ana kadar sadece yüzde 10-11’lik kısmı için miktar toplandı. Bu nedenle biz de çorbada tuzumuzun olmasını istedik. Umarım Asya bebeğin tedavisine güzel bir katkımız olur. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de futbol vitrin spor. Gelin futbol ailesinin gücünü Asya bebeğe umut olarak gösterelim” ifadelerini kullandı.KTSYD Kupası öncesi konuşan Doğan Türk Birliği Teknik Direktörü Caner Oshan, “İyi bir hazırlık süreci geçirdik. Uzun zamandır ülkemizde futbol ligleri yoktur. Futbolu çok özledik.Bu yıl kadromuzu geniş tuttuk. Ligin zor geçeceğini ve Covid-19 hastalığını da düşünerek genç oyuncularımızı da başka takımlara kiralamadık. Doğan Türk Birliği’nde hedef her zaman şampiyonluktur. Hedefimiz KTSYD Kupası’nı kazanıp, ligde şampiyon olmaktır.Cumartesi günü sahaya ligde düşündüğümüz ideal kadromuzla çıkacağız. KTSYD Kupası lig öncesi son ciddi sınavımız olacak” dedi.KTSYD Kupası’nda mücadele edecek Yonpaş Dumlupınar Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu da önemli maç öncesi açıklamalarda bulundu.22 yaş ortalamalı genç bir takım olduklarını söyleyen başarılı Teknik Direktör, “Bu yıl Süper Lig’de mücadele edeceğiz. Geleceğin takımını yaratma adına kolları sıvayangenç bir ekibiz.KTSYD Kupası’nda çok ciddi bir ekip olan, deneyimli teknik direktörü olan ve çok saygı duyduğumuz Doğan Türk Birliği ile karşılaşacağız.Lig öncesi tecrübe kazanacağımız bir maç olacak. Weston’un bir sakatlığı var. Maça yetiştirmeye çalışacağız. Kupaya önem veriyoruz. Kazanarak lige moralli girmek istiyoruz” şeklinde konuştu.Doğan Türk Birliği takım kaptanı Aydın Aygın, önemli maç öncesi açıklamalar yaptı. Lige iyi hazırlandıklarını ifade eden Aydın, “Çok iyi çalışıyoruz. Ligi sabırsızlıkla bekliyoruz.Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ne bizleri bu kupaya layık gördükleri için çok teşekkür ederiz. Ortada kupa varsa Doğan Türk Birliği her zaman taliptir. Kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.Yonpaş Dumlupınar takım kaptanı Türkkan Delideniz, final maçı öncesi böylesine değerli bir kupada yer alacakları için çok heyecan duydukların belirtti. “Futbolu çok özledik” diyen Delideniz, “Lig öncesi bu kupada yer almak motivasyonumuzu artırıyor.Genç bir takımız ancak iyi yoldayız. İyi futbol oynayarak kupayı Mağusa’ya getirmek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.Cumartesi günü saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak olan karşılaşma öncesi sağlık anlamında da önlemler alınıyor. Müsabaka ile ilgili detayları KTSYD Yönetim Kurulu üyesi Beyzade Ünalmış basın toplantısına katılanlara aktardı.Her iki takımdan karşılaşmada saha içerisinde yer alacak olan herkes için negatif PCR testi müsabaka öncesinde KTSYD’ye ve sahada yetkili KTFF mensuplarına ibraz edilecek.Karşılaşmayı izlemeye gelecek olan futbol severler veya tribünde ve saha içerisinde görevli olacak olan muhabirler için tedbirler alınacak. Saha girişlerinde çift aşılı olanlar kişiler aşı kartları veya AdaPass kartlarını göstererek giriş yapabilecek.Aşısız olanlardan ise maçtan 48 saat önce Antijen veya maçtan 72 saat önce yapılmış, negatif sonuçlu PCR testi talep edilecek. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun daha önce açıkladığı kurallar çerçevesinde de saha içerisinde görev yapacak olan muhabirlerin çift aşılı olması ve negatif teste sahip olması gerekiyor.SportTarget - UHLSport firması sponsorluğunda mücadelede yer alan oyuncular arasından KTSYD üyeleri tarafından belirlenecek en iyi oyuncuya “Maçın Adamı” ödülü takdim edilecek. Kupa organizasyonuna önemli katkı sağlayan SportTarget – UHL Sport firması ayrıca tedarik ettiği UHL Sport marka olan ve Fransa 1. Futbol Ligi’nde (Ligue 1) kullanılan futbol topları ile müsabaka oynanacak.SportTarget firması ayrıca basın toplantısında her iki takıma indirim çekleri takdim ederek takımlara önemli bir jest yapmış oldu.SMA Tip 1 hastası tedavisi için bağış kampanyası devam eden Asya bebek için hazırlanan kartlar, müsabakaya girişte 20 TL’lik bağış karşılığında futbol severlere verilecek. En fazla katkıyı sağlayacak olan kişiye KTSYD Kupası’nı kazanacak olan takım tarafından imzalanan UHL Sport marka futbol topu hediye edilecek.