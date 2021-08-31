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Cambulat istifa etti

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Şenol Cambulat görevinden istifa ederken, “Bu yıl geçtiğimiz sezon oluşan yapı oluşmadı. Oluşacağına dair bende inanç olmayınca da göreve devam etmeyi uygun görmedim.” açıklamasını yaptı

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Cambulat istifa etti
AKSA Süper Lig ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova’da teknik direktör Şenol Cambulat görevinden istifa etti.
Şenol Cambulat istifası ile ilgili yaptığı açıklamada “Oynanan son sezonda ligi ikinci bitiren bir Merit Alsancak Yeşilova vardı. Ancak kadro iyi olmasına rağmen bu yıl geçtiğimiz sezon oluşan yapı oluşmadı. Oluşacağına dair bende inanç olmayınca da göreve devam etmeyi uygun görmedim.
Camianın da önünü açma adına istifa kararı aldım. Ben Süper Lig ikinciliği yaşadığımız Merit Alsancak Yeşilova camiasına çok teşekkür ederim. Takıma da yeni sezonda başarılar dilerim.”
 
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