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KTSYD Kupası için basın toplantısı düzenleniyor

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KTSYD Kupası için basın toplantısı düzenleniyor
Futbolda Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Kupası bu yıl Doğan Türk Birliği ile Yonpaş Dumlupınar takımları arasında oynanacak. KTSYD tarafından geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle düzenlenemeyen, bu yıl 4 Eylül 2021 tarihinde 34’üncüsü düzenlenecek olan kupa karşılaşması ile ilgili detayların aktarılacağı basın toplantısı 31 Ağustos Salı günü saat 11.00’de dernek genel merkezinde yapılacak. Basın toplantısında her iki takımın teknik direktörleri ve kaptanları yer alarak 2021-22 futbol sezonu öncesi ilk ciddi sınav olan karşılaşma hakkındaki görüşlerini aktaracak.
 
 
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