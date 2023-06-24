KTFF Mali Genel Kurulu gerçekleşti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleşti. Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşen genel kurulda KTFF'nin faaliyet raporu ve mali raporu oybirliği ile aklandı. KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu'nun açılışı ile başlayan genel kurulda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından divanın oluşumuna geçildi. KTFF'de genel kurulun divan başkanlığına Arslan Bıçaklı, başkanvekilliğine Metin Ertop, üyeliğine ise Bayar Piskobulu seçildi.

Divanın oluşumunun ardından KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu faaliyet raporunu okudu ve yeni sezona yönelik planlamayı duyurdu. Sertoğlu tarafından okunan faaliyet raporu oybirliği ile kabul edildi.

Ardından mali raporun okunmasına geçildi. Bağımsız denetçi Demir Adanır mali raporu okudu. Mali rapor da divan tarafından genel kurulun onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Faaliyet ve Mali Raporun okunup aklanmasından sonra dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Dilek ve temennilerde Göçmenköy İYSK Başkanı Ersan Karataş, Mağusa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt ve Küçük Kaymaklı TSK Başkanı Akay Aşina konuşma yaptı. Ardından divan başkanı Arslan Bıçaklı genel kurulun kapanışını gerçekleştirdi.