"KTFF başkanını mahkeme değil, kulüpler seçer"

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun 5 Haziran tarihinde yapılacak olan olağan genel kurulu öncesinde başkanlığa aday olan Tekin Birinci’nin, diğer başkan adayı Hasan Sertoğlu’nun adaylığını mahkemeye taşıması kulüpler tarafından tepkiye neden oldu.

Kulüpler adına açıklama yapan Kulüpler Birliği Başkanvekili Aytaç Karavezirler, KTFF başkanını kulüplerin seçtiğini ve kulüplerin götürdüğünü ifade ederek, “Kulüpleri ikna edip onların oyları ile KTFF başkanı seçilmek yerine mahkeme koridorlarında makam arama sevdasına en sert şekilde karşılık vereceğimizi bildiririz” açıklaması yaptı.

Kulüpler Birliği tarafından yapılan kamuoyuna duyuru şu şekilde:

Spor kamuoyunun dikkatine;

Bir süredir Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Olağan Genel Kurulu ile ilgili bir adayın devamlı olarak futbolumuzu mahkemeye taşıma söylemlerini icraata geçirerek bugün futbolu mahkemeye taşıması bizleri derinden yaralamıştır.

Yıllardır farklı renklerdeki kulüpler olarak amacımız KTFF çatısı altında ülke futbolunu, gençleri bir arada tutarak onlara kötü alışkanlıklardan uzak tutmak oldu. Bu süreçte de KTFF Yönetım Kurulu ve biz kulüpler, hem futbol kulüplerinin hem de KTFF'nın saygınlığını ve marka değerini en üst noktaya taşımak için canla başla çalışmaktayız. Bir kişinin hırsı ve şahsi ego tatmini sebebiyle bizim emeklerimizi ve çabalarımızı sekteye uğratmasına asla müsaade etmeyeceğimizin bilinmesini isteriz.

KTFF başkanını ‘kulüpler getirir, kulüpler götürür. KTFF başkanlık seçimlerinde kulüplerin onay vermediği hiç kimse de KTFF başkanı olamaz.

Hal böyleyken kulüpleri ikna edip onların oyları ile KTFF başkanı seçilmek yerine mahkeme koridorlarında makam arama sevdasına en sert şekilde karşılık vereceğimizi bildirir, saygılar sunarız.

KKTC Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu (a)

Aytaç KARAVEZİRLER

Başkanvekili



