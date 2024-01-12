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Krunic, Fenerbahçe için İstanbul’da

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Fenerbahçe'nin transferi için kulübü Milan ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığını açıkladığı Rade Krunic, İstanbul'a geldi

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Krunic, Fenerbahçe için İstanbul’da
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Özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 30 yaşındaki orta sahayı, sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.
Eşi ve çocuğuyla beraber İstanbul'a gelen Krunic, taraftarlara ve basın mensuplarına el salladıktan sonra kendisi için ayrılan araca binerek alandan ayrıldı.
Rade Krunic, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
Orta sahada forma giyen Bosna Hersekli futbolcu için Fenerbahçe’nin 5 milyon avro civarında bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.
Bu sezon Milan formasıyla 14 maçta forma giyen Krunic, bu mücadelelerin 10’una 11’de başladı.
Sarı lacivertli ekip, ara transferde ilk imzayı Leonardo Bonucci’ye attırmıştı.
 
 
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