Kritik maçlar Dayı ve Eran’ın

Play out hattını yakından ilgilendiren Gönyeli – Hamitköy ve Çetinkaya – Binatlı maçlarını Fehim Dayı ile Kerem Eran yönetecek
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig'de 28. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Play out hattını yakından ilgilendiren Gönyeli Stadındaki Gönyeli – Hamitköy maçında Fehim Dayı düdük çalacak. Diğer kritik maç olan Atatürk Stadındaki Çetinkaya – Binatlı maçını Kerem Eran yönetecek. Şampiyon Mağusa Türk Gücü’nün ligden düşen Gençlik Gücü’nü konuk edeceği maçı Hakan Ünal yönetecek.
Program ve maçları yönetecek hakemler şöyle;
15 Temmuz Çarşamba Saat 17:45
Yeşilova – Doğan Türk Birliği, Orhan Dural Stadı, Evren Karademir
Gönyeli – Hamitköy, Gönyeli Stadı, Fehim Dayı
Küçük Kaymaklı – Lefke, Şhy Hüseyin Ruso Stadı, Mehmet Sezener
15 Temmuz Çarşamba Saat 20:00
Baf Ülkü Yurdu – Yenicami, Üner Berkalp Stadı, Ali Özer
Türk Ocağı – Düzkaya, Mete Adanır Stadı, Serkan Şimşek
Çetinkaya – Binatlı, Atatürk Stadı, Kerem Eran
Mağusa Türk Gücü – Gençlik Gücü, Dr Fazıl Küçük Stadı, Hakan Ünal
16 Temmuz Perşembe Saat 20:00
Göçmenköy – Cihangir, Atatürk Stadı, Mustafa Öztugay