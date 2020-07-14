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Kritik maçlar Dayı ve Eran’ın

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Play out hattını yakından ilgilendiren Gönyeli – Hamitköy ve Çetinkaya – Binatlı maçlarını Fehim Dayı ile Kerem Eran yönetecek

Kritik maçlar Dayı ve Eran’ın
14 Temmuz 2020 Salı 17:57

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig'de 28. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Play out hattını yakından ilgilendiren Gönyeli Stadındaki Gönyeli – Hamitköy maçında Fehim Dayı düdük çalacak. Diğer kritik maç olan Atatürk Stadındaki Çetinkaya – Binatlı maçını Kerem Eran yönetecek. Şampiyon Mağusa Türk Gücü’nün ligden düşen Gençlik Gücü’nü konuk edeceği maçı Hakan Ünal yönetecek.

Program ve maçları yönetecek hakemler şöyle;

15 Temmuz Çarşamba Saat 17:45

Yeşilova – Doğan Türk Birliği, Orhan Dural Stadı, Evren Karademir

Gönyeli – Hamitköy, Gönyeli Stadı, Fehim Dayı

Küçük Kaymaklı – Lefke, Şhy Hüseyin Ruso Stadı, Mehmet Sezener

15 Temmuz Çarşamba Saat 20:00

Baf Ülkü Yurdu – Yenicami, Üner Berkalp Stadı, Ali Özer

Türk Ocağı – Düzkaya, Mete Adanır Stadı, Serkan Şimşek

Çetinkaya – Binatlı, Atatürk Stadı, Kerem Eran

Mağusa Türk Gücü – Gençlik Gücü, Dr Fazıl Küçük Stadı, Hakan Ünal

16 Temmuz Perşembe Saat 20:00

Göçmenköy – Cihangir, Atatürk Stadı, Mustafa Öztugay

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