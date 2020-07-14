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553 test sonucu 1 yeni vaka

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553 test sonucu 1 yeni vaka
14 Temmuz 2020 Salı 20:16

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 553 olduğunu,  1 pozitif vakaya  rastlandığını  açıkladı.

Pozitif olan vakanın ülkeye deniz yolu ile gelen KKTC vatandaşı olduğunu belirten Bakan Pilli, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını,  pozitif vakanın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi  Karantina Merkezinde tedavisine başlandığını kaydetti. 

Bugün tespit edilen 1 pozitif vakayla, ülkede tespit edilen toplam vaka sayısı 117’ye çıktı. Halen tedavisi devam eden hasta sayısı ise 9. 

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