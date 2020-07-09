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Kritik maç Özpaşa’nın

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Birinci Ligde zirveyi ilgilendiren önemli maçta Gençler Birliği, Yonpaş Dumlupınar’ı, Cumhuriyet Stadı’nda konuk edecek. Kritik maçta Osman Özpaşa düdük çalacak

Kritik maç Özpaşa’nın

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen K-PET Birinci Ligde 28. Hafta maçları12 Temmuz Pazar günü oynanacak.

K-PET Birinci Ligde 28. Haftanınzirveyi ilgilendiren önemli maçında Gençler Birliği,Yonpaş Dumlupınar’ı, Cumhuriyet Stadı’nda konuk edecek. Kritik maçta Osman Özpaşa düdük çalacak. Alt sıraların önemli maçında ise Görneç, Çanakkale’yi, 3 Şehitler Stadında ağırlayacak. Maçı Fehim Dayı yönetecek.

28. hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

12 Temmuz Pazar,Saat: 17:45

Esentepe –Ozanköy, Erdal Barut Stadı, Hakan Ünal

Lapta – Yalova, Şht Şevket Kadir Stadı, Mehmet Sezener

Bostancı Bağcıl – Karşıyaka,Bağcıl Stadı, İsfendyarAçıksöz

Görneç– Çanakkale, 3 Şehitler Stadı, Fehim Dayı

Maraş – Dörtyol,Halil Kartal Stadı, Hakan Muhtaroğlu

12 Temmuz Pazar, Saat:20:00

Gençler Birliği – Yonpaş Dumlupınar, Cumhuriyet Stadı, Osman Özpaşa

Girne Halk Evi– Mormenekşe,Mete Adanır Stadı, Evren Karademir

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