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Kral köyünün hizmetinde

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Kral köyünün hizmetinde
Futbolumuzun önemli golcülerinden, Gol Kralı patentli Özgür Ongun, başarılı geçen sezon sonrasında antrenörlüğe de başladı.
Özgür Ongun, BTM İkinci Ligde mücadele eden Alayköy’ün teknik ekibine katıldı. Alparslan Türkkal ve Hasan Sineli ikilisi ile birlikte görev yapan Özgür Ongun’un ismi sezonun ilk maçının verakasında da yer aldı. Alayköy ilk hafta maçında Ağırdağ ile 1-1 berabere kalmıştı.
 
 
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