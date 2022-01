Kossi’nin talibi çok

AKSA Süper Lig’de ilk devreyi lider bitiren Mağusa Türk Gücü’nde yabancı hakkını Pote’den yana kullanmasından sonra kiralık listesine konan Kossi için birçok süper lig takımı talip

Son iki yılın şampiyonu Mağusa Türk Gücü’nde yabancı oyuncu KossiAdetu’ya ilgi büyük. İlk devrede rakip fileleri 12 kez sarsarak MTG’nin en golcü ligin ise 2. en golcü oyuncusu olan Kossi sarı yeşilli ekibin yabancı hakkını Pote’den yana kullanmasından sonra kiralık listesine kondu.

İlk olarak Mesarya ve Göçmenköy takımlarının ilgi duyduğu oyuncu her iki takımında adaya yeni yabancı oyuncu getirmesi sonrası transfer görüşmeleri askıya alındı.

Kossi için Mesarya’ya söz verildiği yönünde çıkan söylemler sonrası aldığımız bilgilere göre Mesarya’nın bu transferden vazgeçtiği öğrenildi.

Göçmenköy’ün ise yeni bir yabancı oyuncu getirdiği ama performansından memnun olmadığı ve her an Kossi için girişim yapabileceği bilgisi edinildi.

MTG yönetiminin başarılı golcüyü en uygun şartlarda kiralayacağı ve birçok takımdan Kossi için adım atıldığı öğrenildi.