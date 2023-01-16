Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı yarın yapılacak 3 maçla başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak son 16 turunda kazanan takımlar adını çeyrek finale yazdıracak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada son 16 turu maç programı şöyle:



17 Ocak Salı:

Demir Grup Sivasspor - Teco Karacabey Belediyespor: Murat Erdoğan

Fraport TAV Antalyaspor - YukatelKayserispor: Cihan Aydın

CorendonAlanyaspor - Galatasaray: Volkan Bayarslan

18 Ocak Çarşamba:

VavaCars Fatih Karagümrük - MedipolBaşakşehir: Mert Güzenge

MKE Ankaragücü - Beşiktaş: Sarper Barış Saka

HangiKrediÜmraniyespor - Trabzonspor: Ümit Öztürk

19 Ocak Perşembe:

Gaziantep FK - Arabam.com Konyaspor: Yiğit Arslan

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek

