banner875
banner885
En hırçın Yeşilova, en centilmen Değirmenlik
En hırçın Yeşilova, en centilmen Değirmenlik
23 0
Heathrow Havaalanı'nda uranyum bulund
Heathrow Havaalanı'nda uranyum bulund
15 0
 
Dr. Küçük katıksız bir Atatürkçüydü
Dr. Küçük katıksız bir Atatürkçüydü
20 0
“Halkın, senin izinde yaşıyor”
“Halkın, senin izinde yaşıyor”
15 0
Don Kişot özel baskısı ARUCAD Kütüphanesi’nde
Don Kişot özel baskısı ARUCAD Kütüphanesi’nde
27 0
Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan büstlerle ilgili açıklama… “Maksadını aşar nitelikteki yorumları üzülerek takip etmekteyiz”
Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan büstlerle ilgili açıklama… “Maksadını aşar nitelikteki yorumları üzülerek takip etmekteyiz”
23 0
Evin içinde kaybolan 3 yaşındaki kızını her yerde aradı! Çamaşır makinesine bakınca dehşeti yaşadı
Evin içinde kaybolan 3 yaşındaki kızını her yerde aradı! Çamaşır makinesine bakınca dehşeti yaşadı
284 0
banner878

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı

banner476

banner825
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı yarın yapılacak 3 maçla başlayacak.
Tek maç eleme usulüne göre yapılacak son 16 turunda kazanan takımlar adını çeyrek finale yazdıracak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada son 16 turu maç programı şöyle:
 
17 Ocak Salı:
Demir Grup Sivasspor - Teco Karacabey Belediyespor: Murat Erdoğan
Fraport TAV Antalyaspor - YukatelKayserispor: Cihan Aydın
CorendonAlanyaspor - Galatasaray: Volkan Bayarslan
18 Ocak Çarşamba:
VavaCars Fatih Karagümrük - MedipolBaşakşehir: Mert Güzenge
MKE Ankaragücü - Beşiktaş: Sarper Barış Saka
HangiKrediÜmraniyespor - Trabzonspor: Ümit Öztürk
19 Ocak Perşembe:
Gaziantep FK - Arabam.com Konyaspor: Yiğit Arslan
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.