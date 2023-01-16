Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı yarın yapılacak 3 maçla başlayacak.
Tek maç eleme usulüne göre yapılacak son 16 turunda kazanan takımlar adını çeyrek finale yazdıracak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada son 16 turu maç programı şöyle:
17 Ocak Salı:
Demir Grup Sivasspor - Teco Karacabey Belediyespor: Murat Erdoğan
Fraport TAV Antalyaspor - YukatelKayserispor: Cihan Aydın
CorendonAlanyaspor - Galatasaray: Volkan Bayarslan
18 Ocak Çarşamba:
VavaCars Fatih Karagümrük - MedipolBaşakşehir: Mert Güzenge
MKE Ankaragücü - Beşiktaş: Sarper Barış Saka
HangiKrediÜmraniyespor - Trabzonspor: Ümit Öztürk
19 Ocak Perşembe:
Gaziantep FK - Arabam.com Konyaspor: Yiğit Arslan
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek
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