KKTFAD “Bu davranış sadece Borataş’a yapılmadı, hepimize yapıldı”

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) başkanı Hasan Topaloğlu yönetimi, geçmiş dönemlerde Antrenörler Derneğinde uzun yıllar asbaşkan olarak görev yapan ülkemizde Milli takım hocalığı yapmış ülkemizde düzenlenen antrenör kurslarında sorumlu eğitmen olup yeni antrenörler yetiştiren değerli üyemiz Teknik direktör Mustafa Borataş ile anlaşan China Bazaar Gençlik Gücü yönetiminin bir gün sonra karar değiştirerek yollarını ayırmasından dolayı yaşanan gelişmelerle ilgili basın bildirisi yayınlayarak “Tasvip Edilmeyen Davranış”a dikkat çekerek hassasiyetleri konusuna vurgu yaptı.



Antrenörler Derneği başkanı Hasan Topaloğlu imzalı basın bildirisinde şu ifadelere yer verildi.



22. Haftanın ardından China Bazaar Gençlik Gücü’nde görevinden istifa eden Derviş Kolcu’dan boşalan teknik direktörlük görevinde anlaşmaya varılan Mustafa Borataş’ı görev getiren China Bazaar Gençlik Gücü yönetiminin bir gün sonra kararından vazgeçerek Teknik direktör Mustafa Borataş ile yollarını ayırdığını açıklaması futbol camiasında derin bir üzüntü ve şok yaratmıştır.

Bu tür davranışların tasvip edilmesi mümkün olmayan ve onur kırıcı davranışlar olduğuna dikkat çekilerek, daha hassas davranılması gereklidir.

Bu ülkede China Bazaar Gençlik Gücü camiası tüm kulüplerin taraftarları tarafından sevgi ve saygı duyulan centilmenliği ile hep ön planda bir takım konumunda iken yapılan bu davranışın kendileri adına da çok olumsuz ve yakışıksız olduğunu gözler önüne serilmiştir.

Bir yönetim teknik adamını seçerken çok dikkat etmeli ve özellikle de bu şekilde onur kırıcı davranışlarla yollarını ayırmamalıdır.

Bizler KKTFAD olarak göreve geldiğimizden beri hocalarımızın SAYGINLIĞINI daha üst noktalara taşımak için yoğun bir şekilde çalışırken ve özelliklede futbol camiası içerisinde yer alan tüm paydaşları kucaklayarak hareket ederken China Bazaar Gençlik Gücü yönetiminin yaptığı bu onur kırıcı davranışı üzülerek karşılarken en azından bir özür bir mantıklı açıklama beklerken 1 gün sonra takımı daha iyi tanıyan bir hoca ile çalışmak istediğimiz için bu kararı aldık açıklamasına daha çok üzüldük.

1 gün önce Mustafa hocamızı göreve getiren siz değilimiydiniz. Biri kafanıza silahmı dayadı.

Lütfen bu ülkede büyük emekler harcayan en kutsal görevi yapan antrenörlerimize karşı biraz daha saygılı ve dikkatli olmaya davet ediyoruz.

KKTFAD yönetim kurulu olarak yine de bu talihsiz olayı ülkemizin en centilmen ve her zaman takdir edilen kulübüne mal etmek, ezmek yıkmak, yerden yere vurmak istemiyoruz. Yarın o kulüpte yine bir üyemiz çalışacak.

Yaşanan bu çirkin onur kırıcı davranışı şiddetle kınar tekrarının herhangi başka bir kulüpte de olmamasını dileriz.

Diğer yandan kendi içimizde de bir özeleştiri yaparak görevde olan hocalarımızın gerek maçlarına giderek yada takımlarda bulunan futbolcular ile temaslar kurarak görevde olan hocalarımızın yerine “ALTINI OYMA” operasyonları yapan veya yapmaya teşebbüs eden hocalarımızıda daha dikkatli olmaya davet eder bunun da yukarda yaşanan olaydan çok bir farkının olmadığını üzülerek belirtmek isteriz.

Ülke küçük. Amacımız belli. Lütfen bir birimizi kırmadan futbolumuzu daha iyi noktalara taşımak için biz her türlü adımı atmaya varız. Herkesi daha dikkatli ve saygılı olmaya davet ediyoruz.

Mustafa Hocamıza da bu üzücü olaydan dolayı geçmiş olsun der bu ve bunun gibi davranışların her zaman karşısında hocalarımızın da yanında olacağımızı belirtmek isteriz.

Bu davranış Mustafa Borataş’a yapılmadı. BU DAVRANIŞ TÜM ANTRENÖRLERİMİZE YAPILDI. BUGÜN ONA YARIN SANA DİĞER GÜN BANA….

Tekrardan herkesi daha dikkatli olmaya davet ediyoruz….



KKTFAD Başkan ve Yönetim Kurulu adına

Hasan Topaloğlu