KKTC BJK Master Takımı kurulurken, Beşiktaş’ın eski futbolcularından Ali Eren’in Antalya’da düzenlediği Elite Master Turnuvası için hazırlıklarına başladı

KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği’nin bir oluşumu olarak KKTC BJK Master Takımı kuruldu.

Mustafa Taş, Sanlı Çoban, Biray Deliceırmak, Ali Ecesoy, Kerem Eti gibi derneğin önde gelen isimleri tarafından uzun süredir düşünülen ve hayata geçirilmesi planlanan KKTC BJK Master Takımı ile ilgili son dönemde yapılan çalışmalarla birlikte oluşum tamamlandı.

Ülkemizde Beşiktaş takımına gönül vermiş birçok değerli ve renkli ismin yer aldığı KKTC BJK Master Takımı, Blanco Emlak sponsorluğunda çalışmalarına başladı.KKTC BJK Master Takımı bir süre sonra yurtdışında çeşitli organizasyonlara katılmayı planlarken ilk olarak da Beşiktaş’ın eski futbolcularından Ali Eren’in Antalya’da düzenlemiş olduğu Elite Master Turnuvası için hazırlıklarını sürdürüyor.

İlerleyen süreçte takım, ülkemizdeki diğer matser takımlarıyla da bir araya gelerek maçlar oynamak ve çeşitli organizasyonlara imza atmayı amaçlıyor.

Eti: Hayallerimizi gerçekleştirdik

KKTC BJK Başkanı Kerem Eti konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı; “Önceleri Milli Takım ve Beşiktaş’ımızın kaptanlarından olan eski futbolcumuz Ali Eren’in düzenlediği Elite Master Turnuvası için kurulması gündeme gelen KKTC BJK Master Takımı, şu günlerde çığ gibi büyüyen bir destek ile antrenmanlarına başlamıştır.

Eski başkanlarımızdan Mustafa Taş’ın fikir babası olduğu bu takıma şahsım ve yönetim kurulum adına desteğim tamdır. Üzerinde Beşiktaş arması olan bir formayı terletmek hepimizin hayaliydi. Bunun bir parçası olmak gurur vericidir.

Adamızda yaşayan Siyah Beyaza gönül veren her taraftarımız için takımımız sahada ter dökecektir. Gerek sahada gerek saha dışındaki tüm çalışmalarımızda da var gücümüzle ter akıtmaya devam edeceğiz. Varolsun Beşiktaş mücadelemiz.”

Taş: Bir hayali gerçekleştirdik

KKTC BJK Master Takımı’nın kurulmasına öncülük eden eski dernek başkanlarından Mustafa Taş oluşum ilgili şöyle konuştu; “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Beşiktaş’ımıza çok özel ve güzel destek veren çok sayıda değerli taraftar var.

Bunların içinde geçmişinde genelde sporla özelde futbolla ilgilenmiş isimler mevcuttur. Böyle bir takım kurmak ve hayata geçirmek hep hayalimizdi. Bu hayali gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum. Beşiktaş armasıyla mücadele edecek olan KKTC BJK Master Takımı ilerleyen süreçte çok önemli etkinliklere katılarak bir Beşiktaş oluşumu olarak ülkemizi de temsil edecektir. Takıma katılan, bu birlikte yer alan tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum.”

KKTC BJK Master Takımı

Takımda şu için Sanlı Çoban, Biray Deliceırmak, Ali Ecesoy, Mustafa Taş, Kerem Eti, Hakan Harper, Mustafa Kulle, Canol Göktaş, Arınç Perçinci, Murat Kesper, Emrah, Onur Can Kamburlar, Mehmet Kanat, Emre Ersoy, Hasret Alıcı, Ceyhun Orhan, Ferhat Altemur, Serhat Altemur, Coşkun Neşesibol, Aydın Aksu, Aziz Yıldız, Kemal Yamantürk, Doğan, Mehmet Çörekçioğlu ve Burak Taşkent gibi isimler yer alıyor.



