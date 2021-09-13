banner583
Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor
Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor
3 0
Covid-19 semptomları yine değişti
Covid-19 semptomları yine değişti
210 0
 
Galatasaray kaçtı, Trabzon yakaladı
Galatasaray kaçtı, Trabzon yakaladı
10 0
Yeni Megane E-Tech'in örtüsü kalktı
Yeni Megane E-Tech'in örtüsü kalktı
37 0
DAÜ Cup şampiyonları belirlendi
DAÜ Cup şampiyonları belirlendi
13 0
Adapass uygulaması daha güvenli olmalı
Adapass uygulaması daha güvenli olmalı
120 0
Gönyeli’den müthiş geri dönüş
Gönyeli’den müthiş geri dönüş
176 0
banner661

Cimnastik antrenörleri belgelerini törenle alacak

banner476

banner666
Cimnastik antrenörleri belgelerini törenle alacak
KKTCCimnastik Federasyonunun düzenlediği 1. Kademe Artistik Cimnastik Yardımcı Antrenörlük Kursunu başarıyla tamamlayanlara belgeleri törenle verilecek.
Kıbrıs Türk Futbol FederasyonuAhmed Sami Topcan Toplantı Salonunda teorik, Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda ise pratik eğitimlerinin yapıldığı, kursu başarıylatamamlayan 32 yeni yardımcı antrenöre belgeleri, Lefkoşa Cimnastik Kulübü salonunda düzenlenecek törenle belgeleri verilecek. Tören 18 Eylül Cumartesi akşamı saat 20:00’de başlayacak.
KKTCCimnastik Federasyonu yönetimi, pandemi şartlarından dolayı törene sadece kulüp başkanlarını, kursu başarıyla tamamlayanları ve kursta eğitim veren hocaları davet etti.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.