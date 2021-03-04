Kenan’ın hedefinde Beşiktaş var

Türkiye Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünde futbol hayatını sürdüren temsilcimiz Kenan Özer, attığı gollerle takımına puanlar kazandırmaya devam ediyor.

Kenan Özer, geçtiğimiz hafta Gençler Birliği karşısında 2 – 1 galip gelen Gaziantep Futbol Kulübünün ilk golünü atmış ve galibiyete büyük katkı koymuştu.

Türkiye Süper Lig'in 29. haftasında 6 Mart Cumartesi günü şampiyonluk adaylarından Beşiktaş’a konuk olacak Gaziantep Futbol Kulübünün en önemli kozlarından olacak olan Kenan Özer, antrenmanlardaki hırsıyla dikkat çekiyor. Kenan Özer, ilk devredeki maçta Beşiktaş’a gol atmış ve galibiyete büyük katkı koymuştu.

