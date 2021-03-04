banner583
banner590
Temsilcilerimize kesik
Temsilcilerimize kesik
56 0
Bu ağaç kütükleri nereden toplandı?
Bu ağaç kütükleri nereden toplandı?
48 0
 
Kenneth ile Okoli coşturdu
Kenneth ile Okoli coşturdu
58 0
Antrenmanlara başlanmalı
Antrenmanlara başlanmalı
14 0
Bu trafik ne zaman düzene girecek?
Bu trafik ne zaman düzene girecek?
26 0
Akkuyu’nun, BAL yolculuğu başladı
Akkuyu’nun, BAL yolculuğu başladı
149 0
Otomobil sporlarını başlatan adam hiç yarışmadı
Otomobil sporlarını başlatan adam hiç yarışmadı
25 0
banner529
banner570

Kenan’ın hedefinde Beşiktaş var

banner476

Kenan’ın hedefinde Beşiktaş var
Türkiye Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünde futbol hayatını sürdüren temsilcimiz Kenan Özer, attığı gollerle takımına puanlar kazandırmaya devam ediyor.
Kenan Özer, geçtiğimiz hafta Gençler Birliği karşısında 2 – 1 galip gelen Gaziantep Futbol Kulübünün ilk golünü atmış ve galibiyete büyük katkı koymuştu.
Türkiye Süper Lig'in 29. haftasında 6 Mart Cumartesi günü şampiyonluk adaylarından Beşiktaş’a konuk olacak Gaziantep Futbol Kulübünün en önemli kozlarından olacak olan Kenan Özer, antrenmanlardaki hırsıyla dikkat çekiyor. Kenan Özer, ilk devredeki maçta Beşiktaş’a gol atmış ve galibiyete büyük katkı koymuştu.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.