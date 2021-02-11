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Kenan, Trabzon’a hırsla hazırlanıyor

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Kenan, Trabzon’a hırsla hazırlanıyor
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Türkiye Süper Ligin 24. Haftasında Trabzonspor’a konuk olacak olan Gaziantep FK’da forma giyen temsilcimiz Kenan Özer, Trabzonspor maçı için hırsla çalışıyor.
Cumartesi saat 15:00’te oynanacak maç öncesinde antrenmanlarını sürdüren Kenan Özer’in hırsı teknik direktör RicardoSaPinto’yu da mutlu ediyor. Bu sezon büyük takımlara karşı attığı gollerle dikkat çeken Kenan Özer, Trabzonspor’a karşı da gol atmayı hedefliyor.
Gaziantep FK, RicardoSaPinto yönetiminde ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta Göztepe’ye karşı almıştı. Maç öncesinde Trabzonspor, 42 puan 5., Gaziantep FK ise 38 puanla 7. sırada yer alıyor.
 
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